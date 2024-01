Scontro tra baby gang, ai domiciliari il ventenne che ha colpito con un colpo di pistola un coetaneo

La squadra mobile della questura di Vicenza in data 29 dicembre 2023, ha eseguito l’ordinanza di misura cautelare personale – arresti domiciliari presso la residenza - nei confronti di S.R. di vent'anni per gli eventi verificatisi la sera del 15 novembre 2023 in zona Settecà a Vicenza. In quella circostanza, due fazioni opposte di bande giovani – appartenenti alle “generazione Z” - si diedero appuntamento per “chiarire un diverbio“ maturato nell’ambito dell’acquisto e spaccio di sostanze stupefacenti.

Un membro della banda avversaria, travisato e armato di pistola, dopo aver esploso alcuni colpi a scopo intimidatorio, ne esplodeva uno ad altezza uomo colpendo un ragazzo all’addome e, solo per cause fortuite, il proiettile non cagionava lesioni letali. L’applicazione della misura coercitiva da parte dell’autorità giudiziaria di Vicenza, ha trovato riscontro sulla base della successiva attività investigativa esperita dall’ufficio investigativo di viale Mazzini coordinata dalla locale procura della Repubblica.