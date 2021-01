Trovati e sequestrati più di 6 etti di "maria": erano dentro a uno zaino nascosti nel parco

Uno zaino con più di sei etti di marijuana è stata rinvenuto dagli agenti della polizia locale di Arzignano nella serata di sabato al parco pubblico di via Cappuccini, già oggetto di frequenti controlli proprio perché segnalato quale possibile luogo di ritrovo serale di giovani. Gli agenti, durante il giro di perlustrazione, hanno identificato all’entrata del parco che dà su Via Venezia 3 giovani mentre all’interno dell’area, nella parte in fase di ristrutturazione e chiusa al pubblico, c'erano altre 6 persone. A identificazione avvenuta il personale operante ha proceduto quindi alla ricognizione di tutta l’area trovando in un angolo nascosto altre 2 persone, anch’esse identificate.



Nello stesso posto, occultato tra scatoloni e materiale per il giardinaggio gli agenti hanno trovato uno zaino contenente 5 buste di plastica trasparente numerate per un totale di complessivi 635 grammi di "erba", assieme a un bilancino e a 52 bustine trasparenti di dimensione cm 10 x 15, alcune delle quali contenti tracce di sostanza e numerazione scritta con pennarello nero indelebile. Dopo aver sequestrato il tutto, la polizia locale sta indagando, attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza, per risalire ai propietari dello zaino.