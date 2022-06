Spaccia 3 grammi di "fumo" sulla ciclabile, arrestato 32enne

Nella tarda serata di martedì, a Barbarano Mossano in località Ponte di Mossano, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, A.C., trentaduenne residente in provincia e gravato da precedenti. Il 32enne, nei pressi della pista ciclabile di Ponte di Mossano, ha ceduto 3,5 grammi di hashish per 20 euro a 2 persone, poi segnalate quali assuntori.

I militari, nella successiva perquisizione domiciliare hanno poi trovato altri 69,76 grammi di hashish, una piantina di marijuana in fase di accrescimento di circa 70 centimetri priva di infiorescenze, sacchetti e buste utilizzate per il confezionamento. La sostanza stupefacente e l’altro materiale sono stati sottoposti a sequestro. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari come disposto dall’autorità giudiziaria.