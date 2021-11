Spaccio in casa, arrestato 35enne

Aveva in casa 265 grammi di marijuana e sono scattate le manette. Nella giornata di martedì, i carabinieri di Romano d’Ezzelino hanno arrestato D.P. bassanese di 35 anni.

L’attività di polizia giudiziaria è nata da un informatore che ha riferito l’esistenza in quella zona di uno spacciatore di droga leggera. I militari, dopo una serie di servizi di osservazione che hanno portato a rilevare un certo via vai di persone da via Trieste, sono arrivati all’abitazione del presunto spacciatore e nella prima mattinata di ieri, hanno suonato alla sua porta.

L’uomo, dai precedenti penali specifici, alla vista dei carabinieri ha manifestato evidenti segni di agitazione, chiedendo insistentemente il motivo della loro presenza. Dopo avergli riferito che i militari cercavano stupefacenti nella sua abitazione, inizialmente ha asserito di non avere niente, per poi ammettere genericamente di custodire in casa della marijuana. Consegnato lo stupefacente, di cui parte già suddivisa in dosi pronte allo spaccio, la perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di un bilancino di precisione e alcune buste in plastica di piccole dimensioni, oltre alla somma di 5.300,00 euro, ritenuta provento di spaccio soprattutto per la disoccupazione dell'arrestato.

Condotto in caserma, il 35enne è stato dichiarato in stato di arresto e posto in regime di detenzione domiciliare.