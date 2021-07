Controlli anti-spaccio, sequestrato 1 etto di tra "gangia" e "fumo": denunciati 4 giovanissimi

Sequestro di 55 grammi di marijuana e 53 di hashish, 4 le persone denunciate. È il bilancio dell'operazione della polizia locale Alto Vicentino messa in atto nei giorni scorsi. L'indagine è partita il 18 marzo scorso, quando gli agenti, durante un controllo in piazza Falcone Borsellino a Schio, hanno rinvenuto 15 dosi di "gangia" nascoste tra le colonne di sostegno del parcheggio.

Grazie all'impianto di sorveglianza voluto dall'amministrazione comunale, gli operatori sono risaliti successivamente all'autore dell'abbandono, un 18enne di Schio. Presso l'abitazione del ragazzo, la polizia locale ha poi trovata altra marijuana per oltre 26 grammi, 8 grammi di hashish, 2 bilancini di precisione e 90 euro, provento dell'attività di spaccio. Il tutto veniva posto sotto sequestro e a disposzizione dell'Autorità Giudiziaria.

L'operazione è continuata fino ai giorni scorsi, con un'attività investigativa frutto di numerosi servizi di appostamento in abiti borghesi, che ha portato ad altre 2 perquisizioni. La prima nel comune di Malo dove un 19enne veniva trovato in possesso di oltre 17 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 12 semi per la coltivazione di canapa indiana. La seconda nel comune di Schio dove un 24enne e una 20enne venivano trovati in possesso di 45 grammi di hashish, quasi gr. 2 di marijuana, 2 bilancini di precisione oltre che a vario materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Tutti i soggetti sono stati denunciati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.