Spaccio al luna park, controlli a tappeto durante la Festa dei oto: multati in tre

In occasione della Festa dei Oto la Polizia locale sta eseguendo specifici controlli nella zona di Campo Marzo dove, in particolare nella gioranata di martedì 8 settembre, erano presenti molte famiglie e giovani per il luna park.

Nel corso di una specifica attività messa in atto dalla sezione del Nos con l'ausilio del sistema di videosorveglianza, alle 13.50 le telecamere di via Gorizia hanno ripreso un 39 anni, acquistare un involucro risultato contenere 0,15 grammi di eroina. Durante lo stesso controllo due persone che erano insieme al 39enne sono state sanzionate per consumo di bevande alcoliche.

Con le stesse modalità alle poco dopo le 15 gli agenti del Nos hanno indirizzato i colleghi dell'antidegrado verso un 26enne sorpreso ad acquistare 0,16 grammi di eroina sempre in via Gorizia.

Infine, poco dopo le 16 la videosorveglianza ha ripreso una terza persona effettuare ancora in via Gorizia uno scambio sospetto. Gli agenti poco dopo hanno fermato in Campo Marzo un 46enne che aveva cercato di nascondere nel calzino due involucri contenenti 0,46 grammi di cocaina appena acquistati.

Le tre persone sono state portate al comando segnalate alla prefettura per l'uso di sostanza stupefacente e sanzionate con 400 euro di multa per aver violato l'ordinanza del sindaco che vieta la detenzione di droga.

Ora gli agenti del Nos stanno cercando di identificare attraverso i filmati gli spacciatori che, subito dopo la cessione della droga, si sono dileguati.