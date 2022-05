Controlli antidroga, un denunciato per spaccio “drug and drive”

Nell'ambito dei controlli antidroga su strada, giovedì 19 maggio la polizia locale ha denunciato per spaccio e per inosservanza al provvedimento del questore di divieto di ritorno a Vicenza per 3 anni un 26enne, K.M., e ha segnalato alla Prefettura una 56enne, R.G., per consumo di stupefacenti. Al fine di eludere i controlli, la cessione di droga si è svolta, infatti, tramite una mirata e rapida consegna a bordo dell’auto dell’acquirente mentre transitava in via Faccio.

Verso le 15 gli agenti in borghese del Nos hanno notato un’auto con un uomo alla guida e una donna nel sedile del passeggero anteriore fermarsi in via Faccio. Salito a bordo del veicolo, e sistematosi nei sedili posteriori, il 26enne ha effettuato uno scambio veloce con la 56enne per scendere subito dopo e allontanarsi in direzione corso Santi Felice e Fortunato.

Una pattuglia ha fermato, quindi, l’auto: vistasi scoperta, l’acquirente ha consegnato immediatamente una dose di cocaina da un grammo, che è stata sequestrata.

Una seconda pattuglia ha raggiunto il giovane che, dopo un tentativo di fuga, è stato accompagnato nel distaccamento della polizia locale di Campo Marzo. Da ulteriori accertamenti gli agenti hanno scoperto che il 26enne non aveva ottemperato al "foglio di via" dal territorio comunale di Vicenza emesso dal questore.