Blitz della polizia locale in un condominio, 100mila euro di droga sequestrata

Sequestrata dalla polizia locale 600 grammi 600 di cocaina, 1.900 di hashish e 2.300 di marijuana a Schio, nella giornata di giovedì. A seguito di indagini iniziate nel mese di novembre 2021, le forze di polizia hanno appurato che in un condominio ubicato nei pressi della stazione ferroviaria scledense era in corso una fiorente attività di spaccio, che spaziava dalla marijuana alla cocaina. Nel mese di luglio 2022 la procura della repubblica presso il tribunale di Vicenza ha emesso quindi un decreto di perquisizione locale e personale, delegando l’intervento alla polizia locale di Schio e Thiene, anche con l’ausilio dell’unità cinofila.

Nella mattinata di giovedì 11 agosto veniva gli agenti hanno pertanto eseguito l’operazione che ha portato al rinvenimento quantitativo di sostanza stupefacente che al dettaglio avrebbe potuto fruttare una somma di circa 100.000 euro. Nell’abitazione dell’indagato è stata anche rinvenuta e sequestrata la somma di circa 2.900,00 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’indagato, un uomo 42enne di Schio, è stato quindi tratto in arresto a disposizione dell’autorità giudiziaria e, in relazione agli elementi di prova raccolti, altri due componenti della famiglia sono stati denunciati in stato di libertà per concorso nell’attività di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. “