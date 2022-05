Spaccia ai domiciliari, 31enne finisce in carcere

Mercoledì gli agenti del commissariato hanno portato in carcere un cittadino domenicano di 31 anni , domiciliato a Bassano del Grappa e già ai domiciliari. L’uomo è accusato del reato di “cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope”. La vicenda giudiziaria è legata all’attività delle volanti che hanno arrestato lo straniero in flagranza di reato una prima volta lo scorso 13 dicembre 2021 per il reato di cessione di sostanza stupefacente che gli era costato la misura degli arresti domiciliari terminata il 14.02.022. Successivamente, lo scorso 8 maggio, l’uomo si è reso responsabile di un reato analogo e anche questa volta è stato tratto in arresto in flagranza e, dopo la convalida, rimesso in libertà con l’obbligo di firma.

Il giudice, su richiesta del pm, ha ritenuto che la misura personale in corso non fosse adeguata a contenere la condotta dell’indagato e l’ha aggravata per il pericolo potesse reiterare condotte illecite.