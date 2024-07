Spaccio di cocaina al parco in monopattino, denunciato 31enne

Un 31enne denunciato per spaccio di cocaina e 3 persone segnalate quali consumatori di stupefacenti. È il bilancio dei giorni scorsi dell'attività della polizia locale Nordest Vicentino. Dopo varie segnalazioni, arrivate già dal mese di aprile, gli agenti hanno rivolto la propria attenzione all'area del parcheggio Salvo D'Acquisto del comune di Zanè, luogo in cui risultava esservi una fiorente attività di spaccio, in particolare di cocaina. Al termine dell'indagine hanno raccolto concreti elementi a carico di H.X., uomo 31enne residente in provincia di Taranto ma di fatto domiciliato in zona. Pertanto, nel pomeriggio di martedì, hanno organizzato un servizio di osservazione e controllo in abiti borghesi. Alle 17:20 circa gli agenti hanno notato l'uomo che, a bordo di un monopattino elettrico raggiungeva l'area verde adiacente al parcheggio.

Pochi minuti dopo è arrivata al parcheggio un'autovettura e il conducente, dopo aver parcheggiato, scendeva e riceveva da H.X. un involucro in cambio di denaro. Gli agenti hanno quindi deciso di intervenire, avvicinandosi ai due e bloccandoli. L'automobilista ha consegnato spontaneamente agli agenti un involucro contenente cocaina, appena consegnatagli da H.X. Entrambi gli uomini sono stati identificati e la successiva attività di polizia giudiziaria e la successiva perquisizione domiciliare presso la dimora di H.X. con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga Ronnie in dotazione alla polizia locale, ha permesso di rinvenire altri 21 grammi di hashish nonché un bilancino elettronico e della sostanza da taglio.

Lo spacciatore H.X. è stato pertanto denunciato all'Autorità Giudiziaria in stato di libertà per lo spaccio di cocaina e per la detenzione ai fini di spaccio di hashish. La sostanza stupefacente, la sostanza da taglio ed il bilancino sono stati sequestrati. A seguito dell'attività di indagine, sono stati sequestrati complessivamente circa 6 grammi di cocaina, 23 grammi di hashish, 1 bilancino di precisione, 1 smart-phone e 60 euro Una persona è stata denunciata a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e per detenzione fini spaccio di hashish e altre 3 sono state segnalate alla Prefettura di Vicenza in quanto trovate in possesso di cocaina. Il sindaco Alberto Busin si è congratulato e ha ringraziato il comando di polizia locale e gli agenti intervenuti per il loro operato.