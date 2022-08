Spaccio di coca e marijuana, arrestato un 28enne

I carabinieri della stazione di Brendola, nella serata del 10 agosto, hanno tratto in arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Uros Ilic, 28enne, di nazionalità serba, regolare in Italia, segnalando alla prefettura di Vicenza, come assuntore, un 19enne, entrambi residenti a Sarego.

I ragazzi, mentre si trovavano a bordo dell’autovettura di proprietà di uno di loro, in sosta, con fare sospetto in via G. Bruno del comune di Brendola, sono stati sottoposti ad un controllo di iniziativa, all’esito del quale Uros Ilic è stato trovato in possesso di 1,1 grammi di cocaina, di 5,6 grammi di hashish e 2.150 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Le successive perquisizioni nelle abitazioni di entrambi, hanno consentito di rinvenire in quella di Ilic un bilancino di precisione, 5,3 grammi di marijuana tritata e ulteriori 1,5 grammi della medesima sostanza stupefacente, mentre nell’abitazione del secondo giovane sono stati trovati 2,5 grammi di marijuana, detenuta per consumo personale.

Una volta convalidato l'arresto dal PM, con accordi tra le parti, è stato richiesto il patteggiamento, con una pena di 4 mesi di reclusione e un'ammenda di circa 800 euro.