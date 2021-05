Spaccio con l'auto come base, denunciati tre giovani

Intervento della polizia locale sabato alle ore 19 a Thiene. Dopo varie segnalazioni pervenute anche al sindaco, la polizia locale nordest vicentino ha iniziato a controllare l'area compresa tra la scuola "A. Ferrarin", la stazione delle autocorriere ed area agricola ubicata nelle vicinanze di via Delle Robinie di Thiene. In particolare, dopo numerosi giorni di servizi di osservazione e controllo gli agenti hanno verificato un traffico di di sostanze stupefacenti che gravitava attorno a una Volkswagen di proprietà e condotta da M.S. 20enne residente a Thiene.

Una pattuglia in abiti borghesi ha intercettati l'auto in via Mons. Pertile e gli agenti, da posizione defilata , hanno assistito a uno scambio di sostanza stupefacente tra i 3 occupanti dell'autovettura ed altro soggetto che, dopo essersi avvicinato all'auto, vi era salito a bordo per rimanervi un paio di minuti. Il presunto acquirente non appena allontanatosi dal luogo dello scambio veniva intercettato da altra pattuglia della olizia locale e lo stesso, a specifica richiesta, consegnava spontaneamente una dose di cocaina appena acquistata.

Gli agenti hanno quindi proceduto con il controllo della Volkswagen che nel frattempo si era allontanata. Gli occupanti l'autovettura, identificati in M.S. 20enne residente a Thiene, Z.I. 23enne di Thiene e L.E., ragazza 21enne di Piovene Rocchette sono stati accompagnati presso gli uffici di via Rasa 9 e sottoposti a perquisizione che portava al rinvenimento di grammi 87 di marijuana, 1 dose di hashish ed 1 dose di cocaina nonchè 550 euro in banconote da 50 euro, verosimilmente provento dell'attività di spaccio.

Quanto rinvenuto veniva sottoposto a sequestro penale ed i tre venivano denunciati in stato di libertà per l'attività illecita di cessione e detenzione di sostanze stupefacenti.A seguito dell'attività di indagine effettuata, eseguita anche con l'ausilio dell'unità cinofila Ronnie in dotazione al Consorzio Nordest Vicentino, venivano segnalati alla Prefettura di Vicenza n. 10 acquirenti e venivano sequestrati complessivamente 115 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, n° 4 spinelli, n° 2 dosi di cocaina, n° 1 dose di hashish e 550 euro in contanti.