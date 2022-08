Sorpresi dai carabinieri mentre prendono la coca dal portabagagli dell'auto, arrestati due pregiudicati 

Nel primo pomeriggio di venerdì, in viale Cricoli a Vicenza, i carabinieri, durante servizio di controllo del territorio, hanno arrestato D.B. cinquantacinquenne senza fissa dimora, e Marra G.M., quarantasettenne residente in provincia, entrambi gravati da precedenti penali e pregiudizi di polizia. I due, mentre si trovavano vicino alla loro auto, hanno attirato l’attenzione dei militari di pattuglia per l’atteggiamento sospetto avuto prima di salire a bordo del veicolo, in quanto armeggiavano all’interno del vano bagagli.

All’interno dell’abitacolo i carabinieri hanno trovato un sacchetto di plastica contenete 50.75 grammi di cocaina e un altro sacchetto di plastica contenete altri 25 grammi della stessa sostanza. Il tutto è stato sequestrato e per i due è scattato l'arresto.