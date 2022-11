Cocaina dentro il pacchetto di caramelle, arrestato un 30enne

Nella notte tra venerdì e sabato, alle 3, durante il turno perlustrativo notturno, all’altezza di via Ferretto dei Ferretti a Vicenza, i carabinieri hanno controllato una Fiat Panda con a bordo 3 soggetti di nazionalità italiana. All’atto del controllo e dell’identificazione, il soggetto alla guida, G.C. - vicentino classe 1982 - ha tentato goffamente di disfarsi di alcuni oggetti che aveva nelle tasche dei pantaloni lasciandoli cadere sul tappetino dell’autovettura mentre gli altri 2 passeggeri assumevano un atteggiamento sospetto e nervoso.

I militari pertanto, considerato il fondato motivo che questi potessero occultare sostanze stupefacenti, hanno proceduto alla perquisizione personale e del veicolo. Delle tre, soltanto la perquisizione personale del conducente dava esito positivo. I carabinieri hanno infatti trovato - rinvenuti, occultati nelle tasche e in un pacchetto di caramelle all’interno del vano portaoggetti - vari involucri di “cocaina” suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata per un totale di circa 20 grammi Successivamente la perquisizione è stata estesa anche presso l’abitazione del guidatore, in viale Anconetta, dove vive da solo. Lì i militari hanno trovato altre dosi di cocaina, una busta di plastica contenente oltre 800 grammi di marjiuana ed altre buste di plastica in varie parti dell’abitazione contenenti in totale altri 100 grammi di hashish.

Sulla base di quanto rinvenuto e posto sotto sequestro, il soggetto è stato dichiarato in stato di arresto, presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare in attesa dell’udienza di convalida, tenutasi il 30 ottobre, al termine della quale veniva confermata la misura dei domiciliari.