Fermato in auto con coca e 2200 euro, arrestato per spaccio

Venti grammi di cocaina, meno di mezzo grammo di marijuana e più di 2mila euro in contanti. È quanto hanno trovato i carabinieri a bordo dell'auto di un pregiudicato (E.R. le iniziali), residente nel Padovano, fermato nella notte tra lunedì e martedì ad Altavilla Vicentina. Lo stupefacente e i soldi, ritenuti provento di attività di spaccio, sono stati sequestrati assieme a un bilancino di precisione e di vario materiale da utilizzare per la suddivisione ed il confezionamento della droga.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, come disposto dall’autorità, è stato posto agli arresti domiciliari presso il luogo di residenza in attesa del giudizio direttissimo previsto per martedì, ad esito del quale l’arresto veniva convalidato ed il soggetto condannato a un anno di reclusione e 800 euro di multa. Pena sospesa.