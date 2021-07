Campo Marzo, la polizia locale denuncia tre persone per detenzione e spaccio di droga

Prosegue l'attività di contrasto della polizia locale allo spaccio di droga a Campo Marzo. Mercoledì in tarda mattinata, dopo aver notato attraverso le telecamere di videosorveglianza il comportamento sospetto di due persone in piazzale Bologna, una pattuglia del Nos è entrata in azione, fermando A.R. , 42 anni, in viale Mazzini. L'uomo ha consegnato 5 dosi di stupefacente di cui 3 di cocaina e 2 di eroina per un peso complessivo di 1,73 grammi.

Altre due pattuglie hanno raggiunto nel frattempo il pusher, I.I. , 36 anni, in viale Dalmazia, controllando anche un terzo uomo che gli si era avvicinato, L.B. , 32 anni. Quest'ultimo ha reagito con violenza al controllo, tanto da dover essere immobilizzato dagli agenti. Entrambi sono stati portati in comando, fotosegnalati e perquisiti. Non avevano droga, ma a I.I. sono stati sequestrati 125 euro ritenuti provenire da attività illecita.

Di qui le denunce per spaccio e, per L.B., per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo fermato con la droga, invece, è stato denunciato anche per possesso ingiustificato di arnesi da scasso che gli sono stati trovati nello zaino.