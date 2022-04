Spaccia in bici davanti alla chiesa: denunciato un pusher

Nell'ambito dei controlli antidroga della polizia locale nel quartiere di S. Pio X a Vicenza, una persona è stata denuncia per spaccio e un'altra è stata segnalata alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti. I fatti si riferiscono alla mattina di venerdì scorso, quando personale in borghese del Nucleo operativo speciale ha notato una persona aggirarsi nella vicinanze della chiesa di San Pio X con fare nervoso e continuando a controllare il telefono. Poco dopo l'uomo è stato raggiunto da un secondo soggetto in bicicletta e tra i due è avvenuto un rapido scambio.

Di qui l'intervento degli agenti che hanno fermato l'acquirente, R.E., 40 anni, mentre cercava di disfarsi della droga, gettando sotto un'auto una dose di eroina di 0,27 grammi e una di crack di circa 1 grammo. Nel frattempo altre due pattuglie chiamate a supporto hanno seguito e fermato il secondo uomo in viale Rumor. Il soggetto, sprovvisto di documenti, è stato accompagnato al nuovo distaccamento di Campo Marzo della polizia locale dove è stato identificato per A.C., 27 anni, senza fissa dimora. Perquisito, gli sono stati sequestrati 533 euro ritenuti provento dello spaccio.

Il primo uomo è stato segnalato alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti, il secondo denunciato per spaccio. I controlli antidroga dei Nos continueranno nel quartiere di San Pio X anche nei prossimi giorni.