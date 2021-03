Spacciava dall'auto parcheggiata in strada, in manette 42enne

Un giro di clienti che si riforniva del pusher parcheggiato con l'auto in strada. Nel corso della serata di venerdì i carabinieri di Valdagno hanno arrestato per spaccio E.H.R classe 1979, residente a Sovizzo, cittadino italiano. L'operazione è avvenuta in via Alfieri, nel Comune di residenza dello spacciatore.

I militari, dopo una serie di segnalazione avevano avviato una serie di servizi di osservazione e nell'arco di pochi giorni hanno individuato E.H.R. a bordo del proprio autoveicolo che in quella strada veniva avvicinato in modo sospetto da vari soggetti.

Gli operatori hanno così colto in flagranza di reato l'uomo, nell’atto di cedere 4 grammi di cocaina ad un ragazzo italiano. Entrambi sono stati bloccati dai militari, che hanno recuperato lo stupefacente e proceduto nei confronti degli stessi. L’acquirente, a cui è stata tolta la patente di guida, è stato segnalato amministrativamente alla competente Prefettura mentre E.H.R. è stato tratto in arresto.

Le successiva perquisizione personale, veicolare e domiciliare nei confronti del 42enne hanno permesso ai carabinieri di recuperare ulteriori 6,5 grammi di cocaina, materiale atto al confezionamento nonché 270 euro in contanti verosimile provento di attività illecite.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione della competente autorità giudiziaria che ha disposto la custodia dell’arrestato in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa della celebrazione del rito direttissimo.