Condannato per spaccio, girava liberamente per le vie della città: fermato e arrestato 

L'uomo, sprovvisto di documenti, è stato accompagnato in questura. Lì gli agenti hanno scoperto che a suo carico aveva un provvedimento di carcerazione

C.K., liberiano classe 83, è stato tratto in arresto, nel pomeriggio di ieri, dalle Volanti della Questura. Gli agenti delle Volanti, in servizio di pattugliamento, lo hanno intercettato nell'area di Campo Marzio e dopo avergli chiesto i documenti, lo hanno condotto in questura perché sprovvisto.

Qui, al termine del fotosegnalamento, è emerso a suo carico un provvedimento di carcerazione dovendo scontare una pena a otto mesi e ventotto giorni perché ritenuto responsabile di spaccio di sostanza stupefacente avvenuto nel territorio della provincia di Venezia.

Al termine delle procedure di rito, l'uomo è stato tradotto preso la casa circondariale di Vicenza dove sconterà la condanna disposta dal tribunale di Venezia.