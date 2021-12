Blitz dei finanzieri in un appartamento, il pusher getta la droga dalla finestra: arrestati tre giovani

Blitz dei finanzieri di Vicenza per il contrasto del micro-spaccio in città. Nei giorni scorsi le fiamme gialle beriche hanno arrestato tre cittadini italiani (di età compresa fra i 20 e i 22 anni) residenti in Vicenza, gravati da precedenti specifici per reati di detenzione e/o spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, attraverso le informazioni acquisite dal personale del nucleo operativo speciale della polizia locale di Vicenza e l’analisi delle videocamere di sorveglianza presenti in una zona centrale del capoluogo berico, sono riusciti a risalire ai pusher. In particolare hanno individuato una possibile attività di spaccio in un appartamento nei pressi della via Legione Gallieno. Le preliminari attività osservazione e appostamento della zona hanno consentito di appurare che lo stabile era interessato da un continuo via vai di giovani, con conseguente possibile sospetto di una attività di spaccio di sostanze stupefacenti in atto.

Dopo aver controllato un possibile cliente da poco allontanatosi dallo stabile, che è risultato in possesso di grammi 1,6 di marijuana, i finanziari hanno messo in atto la perquisizione dell’appartamento anche con l’ausilio delle unità cinofile della guardia di finanza e della polizia locale. L’operazione ha portato al sequestro di un totale di 2,8 chili circa di marijuana, 500 grammi di hashish, 3 telefoni cellulari, più di 6mila euro in contanti e 1 bilancino di precisione.

Nel corso del blitz uno degli spacciatori ha cercato di liberarsi della sostanza stupefacente detenuta in appartamento gettando dalla finestra un borsone che è stato recuperato dai finanzieri rimasti a bordo strada, il tutto sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza monitorate dagli agenti della polizia locale.

I tre giovani sono stati tratti in arresto in flagranza di reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Il pm ha disposto i domiciliari per due di loro, mentre l’altro è finito in carcere e il gip ha convalidato il fermo di polizia.