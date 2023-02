Spaccio, le Fiamme gialle sequestrano oltre 2 kg di cocaina: pusher in carcere

Era latitante dallo scorso ottobre, quando al termine di una articolata indagine antidroga condotta dai militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Vicenza, era scattato nei suoi confronti di un ordine di carcereazione. Latitanza a cui hanno posto fine i militari delle Fiamme gialle.

L'indagine, condotta anche attraverso le intercettazioni telefoniche, aveva portato in un primo momento all’arresto in flagranza di reato di quattro persone oltre che al sequestro di oltre 2 chili di cocaina purissima e di 35mila euro in contanti.

Gli approfondimenti successivi hanno consentito agli uomini delle Fiamme gialle di ricostruire la rete di spaccio e di identificare altri tre soggetti resisi responsabili di numerosi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti quali marijuana, hashish e cocaina. Per il solo 2020 sono state accertate cessosi di cocaina per 2 kg e 585 grammi venduta per 206.840 euro.

Il primo responsabile, senza fissa dimora e non in regola con i documenti di soggiorno era stato arrestato ad ottobre. Le ricerche degli altri due soggetti, entrambi algerini, hanno portato i militari all'individuazione del domicilio, a Vicenza, di uno dei latitanti che è stato poi arrestato e portato in carcere. Un ultimo soggetto risulta ancora latitante.