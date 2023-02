Spaccio, individuato il "covo" della droga: arrestati tre pusher

Tre nigerani sono stati arrestati per spaccio dai militari della Guadia di finanza, insieme al personale del Nucleo operativo della Polizia locale. I tre erano dediti allo spaccio prevalentemente di marijuana e cocaina, in zona stazione e nelle vie della zona nord del centro storico cittadino.

I finanzieri e gli agenti di Polizia locale hanno localizzato una palazzina in zona San Bortolo, abitata da extracomunitari, dove era stato segnalato un continuo via vai di persone, prevalentemente italiane, che sostavano all’interno per pochi minuti o si accompagnavano brevemente, a volte a piedi a volte in auto, con gli arrestati.

Gli spacciatori erano anche soliti muoversi in bicicletta o monopattino per alcune vie del centro, sostando per alcuni minuti in attesa di eventuali “clienti”.

I finanzieri hanno quindi controllato un 25enne nigeriano che martedì mattina è stato visto assieme ad una 40enne di Colceresa alla quale ha consegnato un piccolo involucro di eroina. Da qui l'arresto e la perquisizione dell'appartamento dove era stato segnalato il via vai di persone, nella disponibilità anche di altri due complici di di 34 e 23 anni, sempre nigeriani.

Rinventui e sequestrato altro stupefacente, in parte occultato in mezzo a dei vestiti o all’interno di alcuni rotoli di carta igienica, in parte riposti su alcuni ripiani accanto a materiale da confezionamento e da taglio (bilancini di precisione, pellicola e bustine di cellophane) per un totale di 400 grammi di marjuana (in parte già suddivisa in oltre 100 dosi e in parte riposta in due buste) e 50 grammi di cocaina (suddivisa in 39 dosi più una busta).

Sempre in casa, sono stati rinvenuti due machete ed un’ascia, detenute abusivamente e quindi sequestrate.