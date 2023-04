Spaccate ai finestrini delle auto, furti e rapine: 44enne espulso dall'Italia

Fin dal suo arrivo in Italia H. S., 44enne tunisino pluripregiudicato e irregolare, ha collezionato a proprio carico innumerevoli denunce per furto, rapina, ricettazione, spaccio, resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi, indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito.

Nella giornata di martedì, dopo essere stato fermato in città dagli agenti delle “Volanti” nonostante l’Ordine di lasciare il territorio nazionale emesso a suo carico dal Questore, il 44enne è stato portato in Questura dove, vistii numerosi precedenti a suo carico ed il fatto di non aver ottemperato all’Ordine, il questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha disposto il suo immediato trasferimento e conseguente trattenimento al Centro di permanenza per i rimpatri di Brindisi da dove, nei prossimi giorni, verrà imbarcato su un volo aereo per la Tunisia.

Lunghissimo l'elenco dei reati commessi. Nella tarda serata del novembre 2022 alcuni passanti avevano chiamato il “113” per una violenta lite in strada tra un uomo e la compagna. A seguito dell’intervento di una pattuglia della Squadra “Volanti” l’uomo aveva tentato di dileguarsi ma, dopo un breve inseguimento, era stato fermato dai poliziotti e sottoposto a perquisizione, nel corso della quale erano stati rinvenuti un coltello a serramanico, un panetto di hashish ed un orologio del quale l’interessato non era in grado di giustificare il possesso, poi rivelatosi oggetto di furto.

Già in precedenza, nel mese di ottobre, sempre gli agenti delle Volanti della Questura lo avevano arrestato per indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito. In un’altra occasione, durante i controlli del territorio ordinariamente effettuati dalle pattuglie della Polizia di Stato, era stato trovato in possesso di una cesoia da 45 cm, un cutter ed un coltello a serramanico.

Da ultimo, nel mese dello scorso marzo, il 44enne era stato denunciato dalla Squadra “Volanti” per furto aggravato sulle auto in sosta in piazzale Giusti. Nella nottata del 19 marzo scorso, infatti, erano pervenute alla centrale Operativa della Questura, sul numero di emergenza “113”, numerose telefonate di cittadini che riferivano di aver trovato le loro autovetture con i vetri infranti, dopo averle parcheggiate in via Sarpi ed in via Leopardi. Le pattuglie, arrivate sul posto, avevano individuato pochi minuti dopo, un soggetto appiedato, corrispondente alle caratteristiche descritte da una delle vittime, veniva rintracciato dalla Polizia in Piazzale Giusti: una volta bloccato, il soggetto veniva identificato in H.S., cittadino tunisino di 44 anni, “compagno” di scorribande criminali di tale M. T., espulso pochi giorni prima nonché pluripregiudicato per numerosissimi reati di varia natura e gravità.

Lo straniero, portato in questura – non senza difficoltà per gli agenti, in quanto opponeva strenua resistenza, colpendo e danneggiando, tra l’altro, gli interni dell’auto della Ppolizia – in quanto ritenuto essere l’autore delle “spaccate” ai finestrini delle automobili è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza per i reati di danneggiamento aggravato e continuato, tentato furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Anche nei suoi confronti, pertanto, il Questore aveva emesso un Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale ed un Foglio di Via Obbligatorio da Vicenza, con divieto di farvi rientro per i prossimi 3 anni. Al momento di essere rilasciato, era essere stato trasportato in ambulanza all’ospedale per delle ferite lieve ma, arrivato al nosocomio si era dileguato senza sottoporsi alle medicazioni.

“L’adozione di provvedimenti di allontanamento dal Territorio Nazionale ed il conseguente trasferimento presso i Centri di Permanenza per il Rimpatrio rappresentano uno strumento indispensabile dell’azione a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica – ha tenuto a precisare il questore Sartori – In tal modo, infatti, si evita che possano radicarsi sul nostro territorio pericolosi soggetti pregiudicati quali H. S., privi del necessario titolo per soggiornare in Italia, i quali, con i loro comportamenti, non solo dimostrano di non aver alcuna volontà ed interesse ad integrarsi ed a rispettare le leggi del nostro Paese ma, al contrario, destano particolare allarme sociale nella cittadinanza e compromettono la civile convivenza”.