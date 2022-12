Spaccata in centro storico, distrutta la vetrina di un negozio

Un malvivente, la mattina di Natale, ha mandato in frantumi la vetrina della merceria Tricot Cafè in contra' Francesco Canneti a Vicenza, in pieno centro storico. L'episodio è avvenuto verso le 6 del 25 dicembre. Un residente, dopo aver visto la spaccata e aver intravisto un uomo che si allontanava di corsa, ha avvisato il 113.

Giunti sul posto, due pattuglie della polizia di Stato, hanno effettuato i rilievi, compresi le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, per cercare di risalire al responsabile.