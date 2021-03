Spaccata in pieno centro, colpo da 40mila euro

Hanno praticato due fori in due punti diversa della vetrina e poi l'hanno mandata in frantumi. La dinamica esatta della spaccata, avvenuta nella notte tra lunedì e martedì, è ancora al vaglio della polizia che sta visionando le immagini delle telecamere interno il negozio. Quelle esterne, non esistono e i ladri hanno avuto gioco facile a sparire nel nulla una volta scattato l'allarme: all'arrivo di ranger e poliziotti, poco dopo il fatto, si erano già dileguati nel nulla. Il furto è avvenuto verso le 2 alla "Concato Preziosi" all’angolo tra contra’ Pescaria e contra’ Pigafetta, in pieno centro storico a Vicenza.

Oltre all'allarme la segnalazione alla polizia è arrivata da un residente che ha sentito dei colpi e visto due individui travisati dal cappuccio della felpa alzato. I malviventi hanno arraffato la merce esposta, orologi Seiko e gioielli "Rebecca", per un valore di circa 40mila euro.

«È già la seconda volta in un anno che assaltano il mio negozio - ha spiegato il proprietario della gioielleria, Mirko Concato - è ora mettere un po' di freno a questi delinquenti, delle telecamere di videosorveglianza esterna, che abbiamo chiesto più volte al Comune, servirebbero sia come deterrente che come strumento per meglio individuare gli autori di questi colpi, ma fino a ora abbiamo ricevuto solo promesse che non si sono realizzate».

