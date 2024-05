Affidato ai Servizi sociali in prova, torna in carcere

Nel corso della giornata di martedì 14 maggio, la Squadra Mobile della Questura di Vicenza, ha rintracciato e arrestato a Vicenza un cittadino di origine ghanese W.S., destinatario del Decreto di Sospensione della Misura dell’Affidamento in Prova al servizio Sociale Terapeutico.

Su di lui gravava una condanna di 3 anni e 2 mesi di reclusione, per reati inerenti gli stupefacenti e i maltrattamenti in famiglia.

Gli agenti della Squadra Mobile, hanno notificato al ghanese l’ordine di carcerazione emesso dall’ Ufficio Sorveglianza di Verona, in quanto non più compatibile per la condotta e le reiterate violazioni delle prescrizioni.

Al termine delle attività W.S., è stato associato alla Casa Circondariale “Filippo Del Papa” di Vicenza.