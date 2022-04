Sorpreso dalla polizia a scavalcare il cancello dell'abitazione, si giustifica: "Avevo paura degli agenti"

Alle ore 11:00 circa di martedì il personale della sezione volanti della questura di Vicenza è intervenuto nei pressi di via Saudino in città dove era stata segnalata la presenza di un soggetto sospetto. L’uomo, corrispondente alla descrizione, è stato visto dagli agenti mentre scavalcava il cancello di una abitazione e, raggiunto quasi immediatamente dagli operatori in divisa, è stato sottoposto ad un controllo.

Il soggetto, che giustificava la fuga perché intimorito dalla polizia, risultava destinatario di un foglio di via dal comune di Vicenza al quale non aveva ottemperato e, pertanto, veniva denunciato in stato di libertà.