Sorpresi a svaligiare un'abitazione, arrestati due topi d'appartamento

I carabinieri di Vicenza martedì sera hanno arrestato due senzatetto di nazionalità romena di 22 e 27 anni sorpresi a saccheggiare un'abitazione di via Velo a Vicenza. I due, processati per direttissima mercoledì, hanno fatto la notte in cella e poi sono tornati in libertà con il divieto di dimora a Vicenza e in attesa dell'udienza prevista per aprile.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri i due ladri hanno scardinato la porta dell'appartamento al primo piano di una palazzina con un'ascia e dei cacciaviti. Dopo aver arraffato monetine e gioielli si sono recati nella camera da letto. È lì che i carabinieri li hanno sorpresi, mentre stavano rovistando la stanza. I malviventi, infatti, non si erano accorti di aver fatto scattare l'allarme e il proprietario, che non abita in quella casa, ha chiamato il 112. Una pattuglia della radiomobile è quindi arrivata subito sul luogo.

Alla vista dei militari gli scassinatori hanno tentato di fuggire lanciandosi dalla finestra ma sono stati subito bloccati. I due avevano addosso la refurtiva - collane, anelli, qualche spicciolo e vecchie banconote da mille lire - e alcuni arnesi di scasso. A quel punto è scattato l'arresto per furto aggravato.