«Sono stato aggredito e rapinato», tutto falso: denunciato 49enne

L'uomo avrebbe mentito motivando la falsa denuncia con il fatto di aver smarrito il denaro e di non sapere come giustificarsi con l’azienda

Un italiano di 49 anni, di professione autista, a fine gennaio scorso, ai carabinieri della Stazione di Marostica, ha denunciato di essere stato vittima di una rapina alle ore 13.10 circa del giorno precedente, in via Cantarana di Colceresa. L'uomo ha riferito di aver effettuato una sosta lungo la via, in quanto voleva assicurarsi che il portellone posteriore dell’autocarro fosse chiuso. Ha poi raccontato che, nel tornare alla guida, improvvisamente ha sentito poggiarsi sulla schiena un oggetto metallico ed una persona di sesso maschile con chiaro accento dell’est Europa, gli avrebbe intimato “non muoverti, dammi quello che hai in tasca” per poi essere colpito all’addome con delle ginocchiate.

A quel punto, il denunciante, avrebbe intravisto un secondo rapinatore, e ha consegnato ai due circa 2.000 euro, riconducibili all’incasso della mattinata. I malfattori sono quindi fuggito, probabilmente a bordo di un’autovettura che la parte offesa ha intravistop allontanarsi.

Fin da subito però, agli investigatori, sono nati dei dubbi sulla veridicità del racconto anche perché non si è compreso il motivo per il quale, un fatto tanto grave, non è stato immediatamente denunciato alle forze dell’ordine. Le indagini, non facevano che accrescere i sospetti sul denunciante e gli inquirenti hanno deciso di ascoltarlo nuovamente.

Le domande che i carabinieri hanno rivolto all'uomo, ottenendo risposte sempre più confuse e contraddittorie che venivano contestate, così come le risultanze investigative fino a quel momento acquisite e le varie circostanze non chiare. A questo punto, l’uomo è capitolato e, visibilmente imbarazzato, ha amesso di aver inventato tutto, motivando la falsa denuncia con il fatto di aver smarrito il denaro e di non sapere come giustificarsi con l’azienda. È stato quindi denunciato per simulazione di reato.