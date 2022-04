Non rientra a casa, scatta l’allarme: aveva tentato di farla finita

Lunedì sera, attorno alle 21.30, il Soccorso alpino di Schio è stato allertato, per prendere parte alle ricerche di una donna non era rientrata nella propria abitazione. La donna, aveva lasciato in casa una lettera in cui dichiarava i propri intenti suicidi. Si era quindi recata nei pressi del Ponte Tibetano e, raggiunto il versante opposto, si era lanciata nel pendio innevato scivolando per circa 100 mt.

A dare l'allarme ai carabinieri verso le 20 il figlio della donna che aveva intuito dove la madre avrebbe posto in essere l’insano gesto. I militari hanno quindi potuto constatare, tramite le telecamere di videosorveglianza, il transito del veicolo della donna. La 59enne dopo aver attraversato il ponte, aveva iniziato a scendere nel bosco ed era scivolata per diverse decine di metri e doveva trovarsi lì da diverso tempo, in stato di ipotermia e con possibili traumi

Dieci soccorritori hanno quindi raggiunto il posto. È stata quindi attrezzata una corda per facilitare gli spostamenti lungo la scarpata e i soccorritori hanno poi dato indicazioni sulla posizione all'equipaggio dell'eliambulanza di Trento, attivata per il recupero. L'elicottero ha quindi sbarcato con un verricello di una quarantina di metri equipe sanitaria e tecnico di elisoccorso, che ha prestato le prime cure urgenti all'infortunata.