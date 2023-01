Fondista si infortuna sulla pista, recuperato dal Soccorso alpino

Alle 10.40 circa di venerdì il Soccorso alpino di Asiago è stato attivato per uno sciatore, che si era fatto male sulle piste di sci di fondo di Campomulo.

Il 62enne di Udine, che si trovava con la moglie e un amico nei pressi di Malga Mandrielle, era caduto sbattendo sul fianco e non era più in grado di proseguire autonomamente.

I soccorritori hanno raggiunto con i fuoristrada Campomulo, dopo due chilometri di colonna per il traffico, per poi proseguire con le motoslitte. Una volta raggiunto, all'uomo sono state prestate le prime cure. Caricato in barella, l'infortunato è stato trasportato al parcheggio e affidato all'ambulanza diretta all'ospedale di Asiago.