Non risponde al telefono e non apre la porta, la sorella allerta il 113: 70enne rinvenuto semincosciente

Nella serata di mercoledì 3 gennaio, una pattuglia della Squadra “Volanti” della Polizia è intervenuta a Vicenza, in contrà Porta Santa Lucia, dove la sorella di un anziano aveva chiamato la centrale Operativa segnalando che dal giorno precedente il fratello non rispondeva più al telefono e non apriva la porta dell’abitazione.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno bussato alla porta e hanno sentito urla e frasi sconnesse provenire dall’interno, pertanto hanno richiesto l’intervento dei Vigli del fuoco che sono riusciti ad entrare nell’appartamento attraverso una finestra. Una volta all'interno dell'abitazione gli agenti hanno individuato il 70enne riverso sul pavimento, in stato di semicoscienza, dolorante ed impossibilitato a muoversi, in quanto solo nell’abitazione e non in grado di poter chiedere per telefono l’aiuto.

Sul posto sono quinti intervenuti i sanitari del Suem 118 che dopo aver valutato la situazione, hanno trasferito l’uomo al Pronto soccorso dell’Ospedale “San Bortolo” di Vicenza per sottoporlo alle cure del caso.