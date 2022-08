Scivola sul sentiero, escursionista ritrovato dal Soccorso alpino

Passate le 14 di giovedì il Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno è stato allertato, a seguito della segnalazione della sorella di un escursionista non rientrato da una camminata verso Cima Telegrafo. Partiti assieme questa mattina alle 7.30 da Durlo in Valle di Chiampo, i due erano avanzati per un'oretta, finché la donna aveva deciso di fermarsi, mentre l'uomo avrebbe proseguito ancora per un po' per poi tornare indietro dallo stesso sentiero.

Dopo averlo atteso invano diverse ore, la sorella del 60enne di Arzignano è scesa a Durlo e ha lanciato l'allarme. Due squadre, compreso un soccorritore di Arsiero, sono partite in perlustrazione, una dal basso, l'altra è risalita al Rifugio Bertagnoli per fare il sentiero dall'alto. I soccorritori parti da valle dopo una mezz'ora hanno rinvenuto l'uomo: era scivolato sotto il sentiero riportando escoriazioni e un probabile trauma alla caviglia.

Prestate le prime cure, i soccorritori hanno atteso l'altra squadra, hanno imbarellato l'infortunato e lo hanno trasportato per un'ora e mezza fino alla strada, dove attendeva l'ambulanza per accompagnarlo all'ospedale di Arzignano.