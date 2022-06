Coppia di escursionisti si perde sotto al temporale, recuperati dal Soccorso alpino

Altro incidente in montagna in questa domenica segnata purtoppo anche da una tragedia con la morte di un alpinista. L'ultima segnalazione, in ordine di tempo, arriva dal Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno. Verso le 17 di domenica una coppia di escursionisti si è trovata in difficoltà lungo il sentiero Braggion, in Val del Boia a Valdagno. I due, V.C., 25 anni, di Urbana (PD) lei e N.B., 38 anni, di Badia Polesine (RO), lui, rientrando assieme al loro cane lungo il percorso, che è caratterizzato da stradine e mulattiere che possono trarre in inganno, non lo riconoscevano più e temendo di essersi persi hanno chiesto aiuto.

Risaliti alle coordinate del punto in cui si trovavano, i soccorritori hanno lasciato i mezzi a Contrada Pozza e in un quarto d'ora a piedi li hanno raggiunti, per poi tornare sui loro passi con la coppia e il cane sotto un temporale. Arrivati al fuoristrada li hanno caricati a bordo e riaccompagnati alla loro macchina, parcheggiata a Campotamaso da dove erano partiti.