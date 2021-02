Snowboarder cade e si ferisce, strade troppo trafficate sull'Altopiano: l'ambulanza non parte

A causa delle code di auto e vista la difficoltà di far arrivare il mezzo del Suem, l'uomo è stato portato in ospedale dagli operatori del Soccorso alpino

Uno snowboarder si è infortunato domenica intorno alle 12.40 mentre scendeva da Cima Mandriolo, sopra il Rifugio Val Formica. P.S., 40 anni, di Trissino, era infatti caduto e lamentava dolori a una caviglia. Poiché sul luogo dell'incidente non c'era copertura, uno dei tre amici che era con lui è salito in cima al Monte e ha dato l'allarme, fermandosi lì per poter continuare a comunicare con la squadra in arrivo se necessario.

La Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino di Asiago e i soccorritori si sono mossi con due jeep e altrettante motoslitte al traino. Sono quindi riusciti ad arrivare fino dall'infortunato e, dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno caricato a bordo di una motoslitta e trasportato ai fuoristrada parcheggiati sul piazzale del Rifugio.

Data la difficoltà di far arrivare l'ambulanza a causa dell'intenso traffico presente, l'uomo è stato accompagnato direttamente all'ospedale dai soccorritori.