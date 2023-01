Slot machine fuori orario, multati 6 locali

Le fiamme gialle beriche, nei giorni scorsi, hanno portato a termine diverse operazioni nei comuni di Valdagno, Nanto, Thiene e Sandrigo, con conseguente irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo di 21mila euro nei confronti di 6 pubblici esercizi che avevano tenuto in funzione complessivamente 14 apparecchi da intrattenimento (slot-machines) fuori dagli orari consentiti dalla legge Regionale e dai regolamenti comunali.

I militari della compagnia di Arzignano hanno eseguito due distinti controlli, nei confronti di un bar e di una società di capitali, esercente l’attività, tra le altre, di “gestione di apparecchi a moneta con vincite in denaro”. In entrambi i pubblici esercizi, avendo rilevato la messa in funzione di 6 apparecchi da intrattenimento, in violazione delle limitazioni all’orario dell’esercizio del gioco - quattro nel primo caso e due nel secondo caso - si è proceduto alla contestazione degli illeciti rilevati, con contestuale sanzione amministrativa pecuniaria.

Le medesime irregolarità sono state riscontrate anche nel corso di un controllo messo in atto dai militari della tenenza di Noventa Vicentina, che hanno rilevato, in un pubblico esercizio gestito da cittadini di etnia cinese, sito nel comune di Nanto, 5 apparecchi da intrattenimento in funzione durante la fascia oraria non consentita dalla normativa regionale. Sempre nel medesimo ambito, militari della tenenza di Thiene hanno eseguito 3 controlli nei confronti di altrettante ditte individuali – una con luogo di esercizio a Thiene e due ubicate nel Comune di Sandrigo – operanti nel settore di “bar e attività connesse con le lotterie e scommesse”. Anche in questo caso, sono state riscontrate violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali in relazione alla disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro.