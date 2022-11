Slot machine accese fuori orario, multato un locale

La guardia di finanza di Vicenza ha portato a termine un’altra operazione di servizio che ha consentito di sanzionare un pubblico esercizio per aver tenuto accese 7 slot machine fuori dagli orari consentiti dalla legge Regionale. Nel comune di Nanto una pattuglia della tenenza di Noventa Vicentina, durante i servizi di controllo, ha notato che, all’interno di un pubblico esercizio gestito da soggetto di origine cinese, gli apparecchi da intrattenimento erano accesi e in funzione, in violazione di quanto stabilito dalla Regione Veneto che non consente l’esercizio del gioco online presso i pubblici esercizi nelle fasce orarie “protette” (07.00/09.00 – 13.00/15.00 – 18.00/20.00).

L’intervento eseguito ha permesso di sanzionare il titolare del pubblico esercizio con sanzioni amministrative pecuniarie per un totale di 3.500 euro, vale a dire 500 euro per ogni apparecchio rimasto acceso oltre l’orario consentito, e di informare la competente autorità nella persona del sindaco di Nanto. Alcuni giorni addietro, sempre un equipaggio della tenenza di Noventa Vicentina aveva riscontrato le medesime irregolarità all’interno di un altro pubblico esercizio, ma nel comune di Pojana Maggiore.