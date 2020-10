Slot in funzione fuori orario: stangata da 1.500 euro

Una multa di 1500 euro per aver messo in funzione apparecchi da gioco in orario non consentito. È quanto la polizia locale dei Castelli, nella giornata di martedì, ha notificato al titolare di un pubblico esercizio di Alte Ceccato. La verifica è scattata per accertare il rispetto della legge Regionale del 10 settembre 2019 che dispone l’obbligo di interrompere il funzionamento degli apparecchi da gioco dalle 7 alle 9, dalle 13 alle 15 e dalle 18 alle 20 di ogni giorno.

Gli agenti del Comando hanno appurato che tre dispositivi all’interno del locale erano in funzione durante la fascia oraria dalle 13 alle ore 15. È stata quindi contestata la violazione di 500 euro per ogni dispositivo trovato in funzione.

«Il buon esito del controllo – spiega il Comandante della Polizia Locale, Girolamo Simonato - è stato reso possibile anche grazie all’evento formativo in materia tenutosi proprio qui a Montecchio Maggiore lo scorso giugno, promosso da questo Comando e al quale hanno partecipato relatori di fama nazionale».

Nei prossimi giorni il Comando procederà a richiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il riscontro di utilizzo di tutti i dispositivi di gioco installati nel territorio, per programmare specifici controlli al fine di verificare il rispetto delle fasce orarie di divieto. Per poter funzionare, infatti, gli apparecchi di gioco devono essere connessi alla rete dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

«Attueremo quindi un controllo capillare – sottolinea il sindaco Gianfranco Trapula –, allo scopo, soprattutto, di arginare il fenomeno della ludopatia, che colpisce non solo le persone che ne sono affette, ma anche le loro famiglie, costrette a subire pesanti ricadute economiche.