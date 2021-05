Simulano un furto d'auto per coprire un incidente stradale: denunciati

Un 52enne e un 50enne, entrambi di Isola Vicentina, sono stati denunciati dai carabinieri di Malo per simulazione di reato in concorso.

I fatti si riferiscono al 19 aprile scorso quando, in tarda serata, i due avevano dichiarato ai carabinieri che, mentre si trovavano in via Castello a Monte Di Malo a bordo di una Mazda Mx-5, si erano fermati a prestare soccorso a due soggetti che sostavano a bordo strada e che sembravano essere in difficoltà; appena i due erano scesi dall’auto, gli sconosciuti erano riusciti a salire a bordo e mettersi alla guida, dandosi alla fuga e uscendo fuori strada poco dopo, provocando involontariamente l’incendio del veicolo e scappando a piedi.

I rilievi tecnici dell’incidente e le testimonianze rese da residenti vicini al luogo dello stesso hanno permesso di accertare il reale svolgimento dei fatti ovvero i due avevano simulato il furto di auto con destrezza al fine di coprire un incidente presumibilmente causato da ebrezza alcolica.