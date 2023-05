Cantieri edili e aziende non a norma: denunciati quattro imprenditori

Quattro imprenditori denunciati e due attività sospese. È questo l'esito dei controlli effettuati dai carabinieri del Nucleo operativo di Vicenza impegnati nella verifica del rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nonche? alla prevenzione e repressione del fenomeno dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso.

L’esito del controllo, svolto sull’intero territorio provinciale, in cantieri edili e di aziende metalmeccaniche ha consentito di individuare anomalie nel territorio dei comuni di Noventa Vicentina e Schio.

Un lavoratore in nero e? stato riscontrato nella ditta metalmeccanica di Schio. I quattro datori di lavoro sono stati invece denunciati per violazione delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Sono state elevate complessivamente sanzioni/ammende per oltre 55.000 euro.