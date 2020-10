Tragedia al mare: turista vicentino muore annegato

Ernesto Pilati, 51enne di Conco, sabato è morto annegato nelle acque antistanti alla Scala dei Turchi di Realmonte in provincia di Agrigento. La persona che era con lui, un coetaneo sempre vicentino, è stata soccorsa e salvata in extremis dalla Guardia costiera di Porto Empedocle.

Ernesto si trovava in Sicilia per una vacanza assieme a degli amici. Quello che avrebbe dovuto essere, probabilmente, l'ultimo bagno della stagione si è purtroppo traformato in una tragedia. Come scrive Agrigentotoday.it , ieri in Sicilia era una bella giornata, il sole ancora caldo e il mare non in condizioni pessime. Pare però - stando a quanto emerge in queste primissime battute investigative - che i due turisti siano stati travolti da un'onda anomala.

Sul posto, oltre ai militari della Capitaneria di porto, è accorsa anche un'autoambulanza del 118 e i carabinieri della stazione cittadina. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. La salma del 51enne è stata portata all'obitorio dell'ospedale di Agrigento. La Guardia costiera ha proceduto alla ricostruzione di singolo momento di quella che è stata un'immane tragedia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ernesto era un grande tifoso del Lane e la sua morte ha gettato nel lutto tutta la comunità dell'Altopiano e il mondo sportivo vicentino.