Si sente male lungo un sentiero sui colli, ciclista soccorso dai vigili del fuoco

A mezzogiorno di domenica i vigili del fuoco sono intervenuti sui colli di Sarego nei pressi di via Grotte per soccorrere un ciclista che ha accusato un malore finendo per terra mentre pedalava in salita lungo un sentiero. A dare l’allarme un altro ciclista che stava percorrendo la strada in discesa e ha trovato l’uomo riverso a terra. I vigili del fuoco arrivati sul posto hanno prestato il primo soccorso al 60 enne di Alonte.

Il personale sanitario è stato fatto salire sul fuoristrada dei vigili del fuoco per raggiungere l’uomo per l’impossibilità di raggiungere il posto con l’ambulanza. L’uomo dopo essere stato stabilizzato è stato fatto salire sul fuoristrada e portato in strada fino all’ambulanza. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora