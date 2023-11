Si schianta con l'auto contro un palo della luce, ferito il conducente

La notte scorsa, alle 1:15 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Col Roigo, a Romano d'Ezzelino, per un’auto finita contro un palo dell’Enel dopo la perdita di controllo del conducente rimasto leggermente ferito.

I pompieri arrivati da Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza l’auto e isolato e circoscritto la zona per il cavo per terra, mentre il ferito è stato preso in cura dal personale del Suem. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con il ripristino delle condizioni di sicurezza della zona, dopo l’intervento dei tecnici dell’energia elettrica che hanno isolato i cavi.