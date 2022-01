Si rifiuta di mostrare il green pass e aggredisce i carabinieri

Durante un controllo dei carabinieri nei locali della Valle dell'Agno, un uomo, alla richiesta del green pass, sarebbe andato su tutte le furie insultando gli uomini dell'arma. L'episodio è avvenuto verso le 20 di domenica sera in un bar di via Roma a Trissino. Secondo le testimonianze dei numerosi avventori, un residente della vallata, in preda ai fumi dell'alcool, avrebbe prima inveito e poi aggredito gli uomini dell'Arma di Valdagno intenti a controllare che i clienti del locale fossero in regola con le certificazioni anti-covid.

I carabinieri - contattati dalla nostra redazione - non hanno ancora confermato la notizia ma l'uomo sarebbe stato fermato e denunciato per resistenza e aggressione a pubblico ufficiale. Al momento non è ancora dato sapere se il denunciato fosse o meno effettivamente in regola con il green pass.