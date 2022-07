Si punta il fucile alla testa, carabinieri sventano suicidio

Nella tarda serata di ieri, venerdì 15 luglio, i carabinieri della Radiomobile di Schio sono intervenuti in una casa di Santorso per una rumorosa lite tra coniugi.

Nel constatare che la situazione non destava particolari preoccupazioni, trattandosi solamente di una chiassosa lite verbale, i militari si sono prodigati nel riportare la calma e, come sempre, identificare compiutamente i soggetti coinvolti. Ad un certo punto, insospettiti dalla lunga assenza dell’uomo che si era recato in garage per reperire la propria carta d’identità, gli operanti l’hanno raggiunto e trovato mentre stava puntandosi alla testa un fucile da subacqueo con chiaro intento suicida.

Il fulmineo intervento ha permesso di bloccarlo e disarmarlo poco prima che partisse il dardo, salvandogli la vita. Tranquillizzato e messo in sicurezza, il soggetto è stato poi trasportato presso l’ospedale “Alto Vicentino” e ricoverato nel reparto di psichiatria.