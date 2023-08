Si perdono sulle montagne, coppia di anziani ritrovati nella notte

Giovedì sera, poco prima delle 20, il Soccorso alpino di Asiago è intervenuto in aiuto di una coppia che aveva perso l'orientamento nella zona di Campolongo, Camporosà, nel territorio comunale di Rotzo.

Marito e moglie 83enni di Rovigo si trovavano su una strada, ma non sapevano dove di preciso e come rientrare. I soccorritori sono riusciti a rintracciarli e ad avvicinarsi con i mezzi da una strada forestale: la donna, che era caduta, è stata affidata all'ambulanza, che la ha accompagnata all'ospedale per accertamenti, l'uomo è tornato in macchina assieme al figlio.