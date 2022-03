Si perde tornando a casa di sera, 12enne ritrovata dai carabinieri

Paura per una 12enne scomparsa nel pomeriggio di lunedì e ritrovata in serata dai carabinieri. La ragazzina si era allontanata dalla casa dove abita con i genitori a San Vito di Leguzzano e non era tornata per cena. I parenti, preoccupati, dopo averla cercato nei dintorni e aver chiamato gli amici della figlia, si sono rivolti ai carabinieri.

I militari hanno rintracciato l?adolescente poco dopo l?allarme, anche grazie a una segnalazione di un avvistamento di una ragazzina che camminava da sola in località Case di Malo.

La 12enne si era recata verso il parco del ?Montecio? nel Comune vicino e si era attardata un po? troppo. Il buio e la stanchezza, sulla via del ritorno, le hanno fatto perdere il senso dell?orientamento. E così i carabinieri l?hanno trovata infreddolita in quel tratto lontano appena 3 chilometri da casa.