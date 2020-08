Si perde nei boschi devastati da Vaia e cade: anziano soccorso dall'elicottero

A quasi due anni di distanza dalla tempesta Vaia i suoi effetti continuano a creare problemi sui sentieri trentini. Ne sa qualcosa un uomo di 89 anni, residente a Cesena ed in vacanza a Passo Sommo, al confine tra la provincia di Trento e quella di Vicenza.

Il pensionato era uscito per una passeggiata ma, senza rendersene conto, si è ritrovato in una zona dove sono ancora presenti alberi abbattuti dalla tempesta dell'ottobre 2018. L'uomo è scivolato procurandosi un trauma alla gamba che non gli ha permesso di rialzarsi.

Fortunatamente aveva con sè il telefono, ed è riuscito ad allertare la moglie, la quale a sua volta ha chiamato il 112. In seguito, però, il suo telefono non è più stato raggiungibile e quindi identificare l'area in cui si trovava non è stato affatto facile per i soccorritori.

Le ricerche sono iniziate attorno alle 18.45 di mercoledì 5 agosto. Gli uomini del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco volontari di Folgaria si sono messi sulle sue tracce ritrovandolo circa un'ora più tardi. L'uomo, cosciente ma dolorante, è stato caricato sulla barella portantina e trasportato a spalle fino ad un prato vicino, primo luogo utile per l'atterraggio dell'elicottero. E' stato ricoverato presso l'ospedale S. Chiara di Trento, con traumi gravi ma fuori pericolo.

Fonte: Trentotoday.it