Si incendia la canna fumaria e il tetto della villetta prende fuoco

Donenica mattina alle 9:30 circa i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Valpiana a Solagna per l'incendio di una canna fumaria, che si è esteso anche al tetto di una villetta: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Bassano, hanno spento le fiamme che hanno interessato parte del tetto di legno e laterizio. Le operazioni di bonifica e completo spegnimento sono terminate dopo circa 4 ore.