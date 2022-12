Si fa male mentre taglia la pianta, 80enne in ospedale

Brutto infortunio in mattinata. Verso le 10:15 di oggi, giovedì 8 dicembre, la centrale del Suem ha attivato il Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno, per un infortunio non distante da contrada Magaraggia.

Mentre con il genero stava tagliando un albero nelle vicinanze del sentiero delle antenne infatti, un 80enne di Valdagno è rimasto colpito dalla pianta, riportando sospetti trauma al volto, frattura di tibia e perone, escoriazioni e contusioni.

Raggiunto da una squadra avvicinatasi con i mezzi e poi a piedi, all'uomo sono state prestate le prime cure. Una volta imbarellato, è stato trasportato sulla strada e affidato all'ambulanza.